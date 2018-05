Δεύτερη φορά Game 7 και στους 2 τελικούς περιφερειών! (pic)

Τεράστιο ενδιαφέρον έχουν και οι δύο τελικοί περιφέρειας, με τον νικητή να κρίνεται στα 7 ματς.

Σέλτικς, Καβς, Ουόριορς και Ρόκετς έχουν να νιώθουν περήφανοι για την ανταγωνιστικότητα των φετινών τελικών περιφέρειας.

Για πρώτη φορά μετά το 1979, οι τελικοί σε Ανατολή και Δύση θα πάνε σε 7ο ματς!

Tότε είχαμε Σανς, Σούπερσονικς, Μπούλετς και Σπερς.

For the 1st time since 1979, BOTH conference finals will head to a 7th game.

Start the proceedings with Cavaliers-Celtics, live from Boston at 8:30 ET tomorrow on ESPN and the ESPN app. pic.twitter.com/jzhrKgeRzF

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 Μαΐου 2018