Νοκ άουτ ο Πολ από το Game 6! (pic)

Όπως είναι γνωστό, ο 33χρονος σταρ των Ρόκετς αποχώρησε στην τελευταία περίοδο του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών της Δύσης με πρόβλημα στο δεξί του πόδι.

Το απόγευμα της Παρασκευής (25/5) η ομάδα του Χιούστον ανακοίνωσε ότι ο Κρις Πολ δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο Game 6 και ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ενόψει του Game 7 εάν και εφόσον χρειαστεί.

.@CP3 will miss Saturday’s game at Golden State with a right hamstring strain.

He will be re-evaluated after the team returns to Houston. pic.twitter.com/5gAdYas3Vo

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 Μαΐου 2018