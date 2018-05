«Ζεσταίνεται» ενόψει draft o ΛιΆντζελο Μπολ! (vid)

Στο Draft Combine βρίσκονται αρκετοί παίκτες που θα λάβουν μέρος στο draft και μεταξύ αυτών είναι και ο ΛιΆντζελο Μπολ.

Ο γιος του ΛαΒάρ και αδερφός του Λόνζο, έδειξε την ικανότητα του στο σουτ και κάθε μέρα που περνάει ανεβάζει στροφές για να κερδίσει πόντους ενόψει του draft που θα γίνει στο Μπρούκλιν.

Λέτε να ακολουθήσει τον αδερφό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη;

Gelo working out in front of about 20 NBA teams and LaVar (via @AlexKennedyNBA) pic.twitter.com/IbL2xBx6ip

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Μαΐου 2018