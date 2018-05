Το φοβερό στατιστικό με το isolation του Ντουράντ! (pic)

Ο KD τελείωσε τον πρώτο τελικό της Δύσης έχοντας πετύχει 37 πόντους με 14/27 σουτ εντός παιδιάς και 6/6 βολές.

Όπως «μαρτυράει» η γλώσσα των αριθμών, οι 27 από αυτούς τους πόντους σημειώθηκαν με isolation έχοντας 10/13 σουτ, τρία κερδισμένα φάουλ (οι 6/6 βολές) και μόλις ένα λάθος.

Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι παίκτες των Ουόριορς είχαν μόλις 7 πόντους σε καταστάσεις «απομόνωσης» με 3/6 εντός παιδιάς και 3 λάθη.

Kevin Durant scored 27 of his 37 points on isolation plays and was one of the few players for Golden State to be effective in the 1-on-1 game pic.twitter.com/UEZcYQLf1R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Μαΐου 2018