Ο Τόμπσον προσπέρασε τον Μπίλαπς στα τρίποντα! (pic)

Ο άλλοτε ηγέτης των Ντιτρόιτ Πίστονς ολοκλήρωσε την καριέρα του με 267 τρίποντα, ενώ ο Τόμπσον έφτασε τα 268 και «πάτησε» στην 10η θέση της λίστας!

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να «σκαρφαλώσει» ακόμα περισσότερο φέτος αν λάβει κανείς υπόψιν του τη συχνότητα που σουτάρει και ευστοχεί.

Στην 9η θέση βρίσκεται ο Τζέι Αρ Σμιθ με 269 τρίποντα, ο Πολ Πιρς 276, ο Ντέρεκ Φίσερ 285 και ο Κόμπι Μπράιαντ 292 στην 6η θέση.

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving up to 10th on the #NBAPlayoffs 3PM list! #ThisIsWhyWePlay #DubNation pic.twitter.com/br3Y6wKtVP

— NBA (@NBA) 15 Μαΐου 2018