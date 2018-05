Ρεσιτάλ στο σκοράρισμα είδαμε στο Game 1 των Ουόριορς με τους Ρόκετς από Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν.

Ο πρώτος είχε 37 πόντους με 3 τρίποντα, ενώ ο «Μούσιας» είχε 41 με 5 τρίποντα.

Τελικά νικητής αναδείχθηκε ο KD, βοηθώντας τους «πολεμιστές» να κάνουν το break.

Kevin Durant (37 PTS, 3 3PM) & James Harden (41 PTS, 5 3PM) put on a scoring duel in Game 1 of the Western Conference Finals! #DubNation #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/T5s7nEabbH

— NBA (@NBA) 15 Μαΐου 2018