Η Οκλαχόμα ενημέρωσε ότι ο Ισπανός γκαρντ-φόργουορντ θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα έπειτα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (3/5). «Πλέον ξεκουράζομαι και βελτιώνομαι. Όλα πήγαν καλά! Σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

Now resting and getting better!! Everything went perfect!! Thank you for your messages!! pic.twitter.com/9fAc5DnvR6

— Alex Abrines (@alexabrines) 3 Μαΐου 2018