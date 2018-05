Δοκιμάζουν τον Μήτρου-Λονγκ οι Νετς (pic)

Έδωσε μάχες με τη φανέλα των Salt Lake City Stars (μέτρησε 18 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ ανά αγώνα), αλλά δεν μπόρεσε να βρει μια θέση στο ρόστερ των Τζαζ

Ο λόγος για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ πλέον ψάχνει άλλη μια ευκαιρία για την είσοδο του στο ΝΒΑ και θα βρεθεί σε τριήμερο καμπ των Νετς

Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι εκ των χειρότερων του ΝΒΑ

The Brooklyn Nets are holding a three-day mini camp for free agents. Brice Johnson, Semaj Christon, Xavier Silas, Josh Gray, Naz Mitrou-Long, Kyle Fogg, Jarrod Uthoff and Thomas Wimbush are among the free agents in attendance.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 1 Μαΐου 2018