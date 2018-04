Μπάρκλεϊ: «Οι Σίξερς θα... τσακίσουν τους Χιτ!» (vid)

«Οι Σίξερς θα τους τσακίσουν αύριο το βράδυ...» ήταν η πρόβλεψη του «Σερ» ο οποίος είπε ότι το ίδιο ακριβώς θα κάνουν και οι Ουόριορς κόντρα στους Σπερς.

Φυσικά δεν είναι τόσο αυτό που είπε, όσο ο... τρόπος που το είπε προκαλώντας το γέλιο στην εκπομπή του TNT.

"Whether you're young, old... played in the NBA or been on TV for 30 years, the @sixers going to beat the hell out of them tomorrow night." - Chuck

