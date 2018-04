Ο Κόρβινγκτον έκανε ένα σκληρό φάουλ στον Ντράγκιτς και αμέσως ο Τζέιμς πήγε να ζητήσει το λόγο. Σε εκείνο το σημείο ο Σίμονς θέλησε να ανακατευτεί με τον φόργουορντ των Χιτ να τον πηγαίνει... καροτσάκι μιλώντας του όχι και τόσο ευγενικά.

Δείτε τη φάση...

James Johnson and Ben Simmons get heated after Robert Covington shoved Goran Dragic pic.twitter.com/YhAdxPyOJW

— gifdsports (@gifdsports) 21 Απριλίου 2018