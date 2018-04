Πείνασε κατά την διάρκεια της αναμέτρησης των Ουίζαρντς με τους Ράπτορς ο Μπιλ! Ο εκ των πρωταγωνιστών των Ουίζαρντς στη νίκη της ομάδας με 122-103, βρέθηκε κάποια στιγμή στον πάγκο και φαίνεται πως είχε μια μικρή λιγούρα!

Έτσι, βρήκε ποπ κορν από κάποιον φίλαθλο και δεν δίστασε να πάρει μερικά και να τα φάει!

Beal got hungry during the game pic.twitter.com/nSZhRmFvCs

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Απριλίου 2018