H Big-3 των Θάντερ δεν έβαλε σουτ στο 4ο δωδεκάλεπτο! (pic)

Πως να νικήσεις όταν η κορυφαία τριάδα σου τα... σπάει στο 4ο δωδεκάλεπτο;

Πολ Τζορτζ, Καρμέλο Άντονι και Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν φοβερά άστοχοι κόντρα στην Γιούτα, κάτι που στοίχισε, αφού οι Τζαζ έσπασαν την έδρα της Οκλαχόμα..

Η Big-3 των Θάντερ είχε 0-14 σουτ στην 4η περίοδο, κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί αν η ομάδα του Ντόνοβαν θέλει να έχει τύχη στη σειρά.

Russell Westbrook, Paul George, and Carmelo Anthony went a combined 0-14 from the field in the 4th quarter vs the Jazz on Wednesday

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 19, 2018