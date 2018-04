Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι στο draft του 2018! (vid)

Επιστροφή* πονταρίσματος στον αγώνα Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης, αν ο Καλάθης μοιράσει τις περισσότερες ασίστ στην αναμέτρηση! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Σε ρυθμούς draft κινείται το hoopshype και για αυτό το λόγο δημιούργησε ένα video για να παρουσιάσει τα κορυφαία draft prospects του 2018.

Τα ονόματα των Λούκα Ντόντσιτς και Τζανάν Μούσα ξεχωρίζουν, ενώ αναφορά γίνεται και στον Κούρουκς της Μπαρτσελόνα.

Για τον Σλοβένο αναφέρεται πως είναι ο κορυφαίος μη Αμερικανός στην ηλικιά του εδώ και δεκαετίες, ενώ στα θετικά του παίκτη της Τσεντεβίτα είναι το σκοράρισμα και ο χειρισμός μπάλας.

Luka Doncic and the rest... The top European draft prospects this year. pic.twitter.com/S7LEQadn3V

— HoopsHype (@hoopshype) April 19, 2018