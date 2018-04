Σε άλλο επίπεδο η ανάλυση αγώνων του ΝΒΑ (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μία από τις καλύτερε εκπομπές ανάλυσης των παιχνιδιών του ΝΒΑ είναι αυτή στην οποία σχολιάζουν οι Κένι Σμιθ, Σακίλ Ο΄Νηλ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Έρνι Τζόνσον.

Η τεχνολογία σε συνάρτηση με τη φαντασία των Αμερικανών οδήγησε άλλο επίπεδο τη δουλειά των ανθρώπων όταν αναλύουν αναμετρήσεις του ΝΒΑ.

Ο Κένι Σμιθ στην κυριολεξία μπήκε στο παρκέ και στις οθόνες των τηλεοράσεων ώστε να εξηγήσει τα σωστά και τα λάθη της αναμέτρησης Καβαλίερς με τους Πέισερς.

Kenny took his analysis to another level and literally entered the game! pic.twitter.com/SJ2IVIRRD2

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 19 Απριλίου 2018