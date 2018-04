Μόνο ο Μάτζικ πάνω από τον... πασέρ Σίμονς! (pic)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός κατάφερε να τελειώσει το ματς κόντρα στους Χιτ με 14 ασίστ και αυτo είναι το 2ο καλύτερο ντεμπούτο rookie στην ιστορία των playoffs.

Στην κορυφή βρίσκεται ο σπουδαίος Μάτζικ Τζόνσον με τις 16 τελικές πάσες το 1980.

Επίσης αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 1986 που οι Σίξερς σκόραραν 130 σε ματς των playoffs.

