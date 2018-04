Γίνεται... μόνιμος στους Κλίπερς ο Ουίλιαμς (pic)

Το two-way contract του Σι Τζέι Ουίλιαμς στους Κλίπερς γίνεται εγγυημένο συμβόλαιο!

Ο 28χρονος γκαρντ έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους του Λος Άντζελες με τις εμφανίσεις του και είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του στο τριετές συμβόλαιο που θα του προσφέρουν.

Sources: The Clippers and forward C.J. Williams are finalizing a three-year deal, elevating Williams from a two-way deal. Williams has served as a reliable starter and reserve for L.A. this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Απριλίου 2018