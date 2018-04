Ο Λιθουανός φόργουορντ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, σκοράροντας 30 πόντους με 4/4 βολές και 13/21 δίποντα ενώ είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και κλεψίματα σε 38:03 συμμετοχής! Από κει και πέρα, ο Βίκτορ Ολαντίπο είχε 27 πόντους και 5 ασίστ ενώ ο Λανς Στέφενσον άγγιξε το triple double με 8 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 27:06.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-31, 57-70, 81-95, 117-123.

Oladipo decided to get acrobatic on a Sunday!#Pacers pic.twitter.com/CuAIIJUeef

— NBA (@NBA) 8 Απριλίου 2018