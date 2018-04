Ο 26άχρονος γκαρντ (1μ.80) και γιος του Hall of Famer Τζον Στόκτον, φόρεσε πέρσι τη φανέλα του Απόλλωνα Πάτρας και θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Τζαζ ως το τέλος της εφετινής σεζόν.

Η Γιούτα φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 46-33.

