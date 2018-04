Συγκλονιστικό ήταν το παιχνίδι των Ρόκετς με τους Μπλέιζερς, το οποίο κρίθηκε στο φινάλε με ένα καλάθι του Πολ ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 96-94 για την ομάδα του.

CP3 wins it for the @HoustonRockets!!!! pic.twitter.com/dZHmIfYBdD

— NBA (@NBA) 6 Απριλίου 2018