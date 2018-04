Χάνει και τα playoffs ο Ίρβινγκ! (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σταρ των Μπόστον Σέλτικς δεν πρόκειται να αγωνιστεί άλλο την φετινή σεζόν.

Ο τραυματισμός στο αριστερό του γόνατο αποδείχθηκε ικανός να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού θα χάσει και τα playoffs.

Αυτό σημαίνει ότι ότι οι ελπίδες της Βοστόνης για κάτι καλό... εκμηδενίστηκαν, πολλώ δε μάλλον και από τη στιγμή που έχει τεθεί από το πρώτο ματς της σεζόν νοκ άουτ και ο Γκόρντον Χέιγουορντ.

