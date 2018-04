Έτοιμος για την επιστροφή ο Μπάτλερ! (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμ Έιμικ της USA Today ο γκαρντ των «Λύκων» πήρε για πρώτη φορά μέρος σε «5 εναντίον 5» μετά τον τραυματισμό του στις 23 Φεβρουαρίου.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε θα τεθεί στην διάθεσή του Τιμποντό ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα αγωνιστεί πριν από την έναρξη των Playoffs.

Jimmy Butler took part in five-on-five action today for the first time since his Feb. 23 meniscus injury, I'm told, and it went well. The T-Wolves star remains on track for a return before the playoffs, but his return date remains unclear. Minnesota plays at Denver Thursday.

— Sam Amick (@sam_amick) 2 Απριλίου 2018