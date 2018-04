ΜακΚό: «Βινς, ξέρω ότι δεν ήθελες να μου κάνεις κακό» (pic)

Λίγα 24ωρα μετά την άτσαλη πτώση του Πάτρικ ΜακΚο στο ματς των Ουόριορς με τους Κινγκς, ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ απέφυγε τα χειρότερα και έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη σκέψη σας και τις προσευχές σας. Ο Θεός σίγουρα με προσέχει και είμαι περισσότερο από ευλογημένος. Βινς Κάρτερ ξέρω ότι δεν ήθελες να με βλάψεις. Στους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου, τους φίλους και την οικογένειά μου, σας αγαπώ όλους...»

Thank you everyone for your thoughts and prayers! God definitely is watching over me, I'm blessed beyond measure! @mrvincecarter15 I know you didn't mean to harm me in any way! To my coaches, teammates, friends and family I love you guys so much for being there with me!!!

— Patrick McCaw (@PMcCaw0) 2 Απριλίου 2018