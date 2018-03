Ο δυναμικός φόργουορντ δέχτηκε μια αγκωνιά στο στόμα στον χθεσινό αγώνα με τους Χιτ και το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις διάσεισης επιτάσσει να μη χρησιμοποιηθεί ένας παίκτης άμεσα. Φέτος μετράει 17.1 πόντους και 9.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τους Καβς.

STATUS UPDATE: Kevin Love has been placed in the NBA concussion protocol and is OUT tonight in Charlotte.

DETAILS: https://t.co/Yh7LE6aiYO pic.twitter.com/jJrGnCrt5V

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 28 Μαρτίου 2018