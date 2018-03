Επέμβαση και στα... πιτς εκ νέου ο Αζενσά (pic)

Σε δεύτερη επέμβαση στο ίδιο σημείο που χειρουργήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο υπεβλήθη ο Αλεξίς Αζενσά.

Ο σέντερ των Πέλικανς, μετά το νέο χειρουργείο, θα μείνει εκτός για 4-6 μήνες.

«Η δεύτερη χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για την στήριξή τους. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο παρκέ», ήταν το μήνυμα του Γάλλου.

La seconde opération c’est bien passé.Merci à ma famille,mes amis et les fans pour votre soutiens.J’ai hâte de revenir sur le terrain #TeamAjinça

The second operation went well.Thanks to my family my friends and fans for your support.I can’t wait to get back on the court. pic.twitter.com/dP3hY1l6Ak

— Alexis Ajinça (@AjincaAlexis42) 27 Μαρτίου 2018