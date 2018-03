Βλέπει Μπλέιζερς και... γράφει «40άρες» ο Χάρντεν! (pic)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός με αξεπέραστο Live Στοίχημα! (21+)

Όργια έκανε για άλλη μια φορά ο Τζέιμς Χάρντεν απέναντι στους Μπλέιζερς, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 42 πόντους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά την τελευταία 5ετία που κάνει... παπάδες.

Ο Μούσιας μετρά 7 ματς με «40άρες» κόντρα στο Πόρτλαντ τις τελευταίες 5 σεζόν, τις περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα στο συγκεκριμένο διάστημα.

James Harden has seven 40-point games against the Trail Blazers in the past five seasons, the most by any player against a single opponent in that span. pic.twitter.com/7R1SNTn6bi

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Μαρτίου 2018