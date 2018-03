Γράφει ιστορία στους Μπλέιζερς ο Στοτς (pic)

Οι Μπλέιζερς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Κλίπερς, ισοφαρίζοντας το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία τους (13-0) που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Παράλληλα ο Τέρι Στοτς έφτασε τις 267 νίκες με το Πόρτλαντ πλέον φιγουράρει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, ξεπερνώντας τον Νέιτ ΜακΜίλαν. Ο πολυνίκης κόουτς των Μπλέιζερς είναι ο Τζάκ Ράμσεϊ (453) κι έπεται ο Ρικ Έιντελμαν (291).

Terry Stotts has now moved into third in franchise history in wins. Congrats Coach! pic.twitter.com/WqQCrKfinT

— Trail Blazers (@trailblazers) 19 Μαρτίου 2018