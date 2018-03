Την πιο εντυπωσιακή φάση του πρώτου μέρους στο παιχνίδι των Μπακς με τους Χοκς μας έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, ο Μίνλτετον έκλεψε, έδωσε στον Γιάννη, αυτός στον Μπλέτσο, εκείνος ξανά στον «Greek Freak», ο οποίος φυσικά κάρφωσε άκρως εντυπωσιακά.

The Jet clears The Greek Freak for takeoff!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Jv9d33h4m1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Μαρτίου 2018