Είναι ο ηγέτης των Χιτ και το έδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς οδήγησε σε νίκη (92-91) το Μαϊάμι κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού μέτρησε 30 πόντους, ενώ έβαλε το νικητήριο καλάθι που... εκτέλεσε την ομάδα του Σποέλστρα.

Δείτε την παράσταση του Σλοβένου

Goran Dragic drops 30 PTS in the @MiamiHEAT win at Staples Center! #HeatCulture pic.twitter.com/nzNikDr7Q2

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2018