Δεν σταματά να γράφει triple double o Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο ηγέτης των Θάντερ έκανε το 22ο φετινό triple double στη νίκη των Θάντερ επί των Κλίπερς, αφού μέτρησε 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Απολαύστε το show του Ουέστμπρουκ

Russell Westbrook notches his 22nd triple-double of the season to help the @okcthunder take it at home! #ThunderUp pic.twitter.com/XDfpXwsyUy

— NBA (@NBA) 17 Μαρτίου 2018