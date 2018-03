Το απίθανο πάρτι του Στεφ Κάρι! (pics & vids)

Οι «Πολεμιστές» επιφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη στον Στεφ Κάρι για τα 30ά γενέθλιά του και ο ηγέτης των Ουόριορς το γιόρτασε με τη ψυχή του, παίρνοντας το μικρόφωνο και δοκιμάζοντας το ταλέντο του στο τραγούδι. Στο πάρτι του Κάρι συμμετείχαν ο Στιβ Κερ και οι συμπαίκτες του στο Γκόλντεν Στέιτ που ακύρωσε την προπόνηση αφού ουδείς ήταν σε θέση να μπει σε αυτή τη... διαδικασία.

#StephCurry was turned up at his surprise 30th birthday party (via @slamonline) pic.twitter.com/eZ5oNaptgL

— BallerAlert (@balleralert) 13 Μαρτίου 2018