Είναι ωραίοι τύποι οι Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Οι παίκτες των Κλίπερς άρχισαν να χορεύουν πριν το τζάμπολ με τους Καβαλίερς, κάνοντας την κλασική κίνηση του «μάγειρα» Χάρντεν.

Απολαύστε τους

Boban was made for Friday nights in Los Angeles (via @nba) pic.twitter.com/tDMemICYWt

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 10 Μαρτίου 2018