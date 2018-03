Το διασκεδάζει ο Βίκτορ Ολαντίπο στην προθέρμανση των Πέισερς πριν το ματς με τους Μπακς.

Ο ηγέτης της Ιντιάνα μας έδειξε τις χορευτικές του φιγούρες στα καθιερωμένα σουτάκια πριν το τζάμπολ. Λέτε να είναι το ίδιο ευδιάθετος και όταν ξεκινήσει το ματς;

Δείτε τον Ολαντίπο

Warming up the J and the moves #Pacers pic.twitter.com/XXS1JtcZfs

— NBA (@NBA) 6 Μαρτίου 2018