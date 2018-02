Υπογράφει στους Πέισερς ο Μπούκερ (pics)

Τις προηγούμενες ημέρες οι Χοκς αποδέσμευσαν τον Ερσάν Ιλιάσοβα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς που άνοιξαν θέση στο ρόστερ για τον Τούρκο αφήνοντας ελεύθερο τον Μπούκερ. Ο 30άχρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε 33 αγώνες της regular season με τη Φιλαντέλφια ενώ ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι οι Πέισερς.

Philadelphia will waive forward Trevor Booker, clearing the roster spot to sign Ersan Ilyasova, league source tells ESPN. He agreed to a buyout.

Trevor Booker will sign a minimum deal with the Indiana Pacers for the remainder of the season, once he clears waivers, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Φεβρουαρίου 2018