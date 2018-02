Απίστευτος, μαγικός ασταμάτητος Άντονι Ντέιβις.

Ο ηγέτης των Πέλικανς έκανε... παπάδες κόντρα στους Σανς, αφού είχε 53 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 κοψίματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 125-116. Eπίσης ο Unibrow έγινε ο δεύτερος πάικτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ μπλοκ σε ένα ματς μετά τον ΜάκΚαντου.

Η Νέα Ορλεάνη ανέβηκε στο 34-26, ενώ το Φοίνιξ έπεσε στο 18-44.

Για τους Σανς ματσάρα έκανε ο Μπούκερ με 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Anthony Davis joins Bob McAdoo (1974) as the only players in @NBAHistory to record 50+ PTS, 15+ REB, 5+ BLK in a single game. #DoItBig pic.twitter.com/vQ75yadeLQ

— NBA (@NBA) 27 Φεβρουαρίου 2018