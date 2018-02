Με το σκορ να είναι 94-108 για τους Σπερς, οι Καβαλίερς δέχονται ακόμα ένα καλάθι.

Ο Λεμπρόν δεν αντέχει και πετάει την μπάλα στη βάση της μπασκέτας.

Ο «βασιλιάς» δεν θέλει να χάνει δείχνοντας να μην μπορεί να αντιδράσει, ε, δεν νιώθει και τόσο καλά. O ίδιος πάντως τελείωσε το ματς με με 33 πόντους και 13 ριμπάουντ

LeBron wasn't too happy with the defense.. pic.twitter.com/rRchwvqf45

