Δεν άρεσαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καρφωμάτων στον Ντένις Σμιθ.

Ο παίκτης των Μάβερικς με ανάρτηση του στο twitter έδειξε την δυσαρέσκεια του.

« Σμιθ Double pump =39, Ολαντίπο καθόλου κάρφωμα = 31», έγραψε για την περίεργη απόφαση των κριτών.

@Dennis1SmithJr Double pump= 39@VicOladipo No dunk= 31

What that look like?

— Dennis Smith Jr. (@Dennis1SmithJr) 18 Φεβρουαρίου 2018