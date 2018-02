Οι Τζαζ υποδέχθηκαν στην Γιούτα τους Σπερς με στόχο να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στα 10 ματς και τα κατάφεραν, αφού επικράτησαν με 101-99.

Η Γιούτα μετέτρεψε το 70-83 σε 88-87 και έκανε το ματς ντέρμπι στο τέλος. Ο Μίτσελ έκλεψε την μπάλα και σκόραρε για το 98-97, 1 λεπτό πριν το τέλος. Λίγο αργότερα σκόραρε για το 100-99, ενώ ευστόχησε σε 1/2 βολές για το 101-99. Ο Άντερσον έκανε λάθος στην τελευταία φάση και έτσι η ομάδα του Σνάιντερ έφτασε στο 29-28.

Το σύνολο του Πόποβιτς έπεσε στο 35-23, σε ένα παιχνίδι που δεν έπαιξε ο Όλντριτζ.

Κορυφαίος του ματς ήταν ο Μίτσελ με 25 πόντους, 20 είχε ο Ίνγκλες, 19 ο Φέιβορς, ενώ ο Γκομπέρ έκανε double double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ

Για το Σαν Αντόνιο ο Γκασόλ είχε 15 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

