Ο Κάρι σκοράρει από το κέντρο, τα... αποδυτήρια και στο τέλος χορεύει! (vids)

Το pregame του σταρ των Ουόριορς έχει μετατραπεί σε one man show με τον ίδιο να «ματώνει» το διχτάκι από... οποιαδήποτε θέση και αν σουτάρει.

Στα βίντεο που ακολουθούν θα τον δείτε να είναι «άχαστος» από το κέντρο του γηπέδου και μάλιστα σε συνεχόμενα σουτ, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήταν το απίστευτο καλάθι από τα... αποδυτήρια.

Ε, όπως ήταν λογικό και επόμενο, το πανηγύρισε με τον δικό του, ιδιαίτερο, τρόπο.

#StephenCurry range.

The #NBAAllStar needs just three 3s to move up to 7th all-time! #DubNation pic.twitter.com/DWveN9dhg2

— NBA (@NBA) 7 Φεβρουαρίου 2018