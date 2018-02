Τελικά το γήπεδο των Νικς πηγαίνει μια χαρά στον Αντετοκούνμπο. Πέρσι έδωσε τη νίκη στους Μπακς με buzzer beater στο τελευταίο δευτερόλεπτο και φέτος έκανε το κάρφωμα της χρονιάς. Εκτός από το κάρφωμα πάνω από τον Χάρνταγουεϊ, ο Γιάνναρος ήταν εξαιρετικός οδηγώντας τα «ελάφια» σε μια ακόμα νίκη, αυτή την φορά με 103-89. Μια νίκη που τους φέρνει στο 30-23 και ακόμα πιο κοντά στα playoffs, εν αντιθέσει με τους Νικς που έπεσαν στο 23-32 και αν είναι και σοβαρός ο τραυματισμός του Πορζίνγκις τους απομακρύνει ακόμα περισσότερο από τον συγκεκριμένο στόχο.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και πήραν με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη, με τον Greek Freak να πετυχαίνει 23 πόντους, να κατεβάζει 11 ριμπάουντ, να δίνει 6 ασίστ και να ρίχνει και 2 τάπες. Δίπλα του όσον αφορά τους πόντους ο Μπλέντσο, ενώ 20 είχε ο Μίντλετον με τον Κιλπάτρικ να ακολουθεί με 16. Για τους Νικς που σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους αντιπάλους τους ο Καντέρ είχε 19, ο Λι 14, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έφταναν για να πάρουν τη νίκη.

