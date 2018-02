Ο Αλ Χόρφορντ έστειλε τους φίλους των Σέλτικς σπίτια τους χαρούμενους αφού με δικό του καλάθι νίκησαν τους Μπλέιζερς με 97-96.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια με τους φιλοξενούμενους να έχουν σε εξαιρετική μέρα τους ΜακΚόλουμ (22π.) και Λίλαρντ (21π.).

Για τους Σέλτικς δεν αγωνίστηκε ο Κάιρι Ίρβινγκ με τον Χόρφορντ να παίζει σπουδαία (22π. 10ρ., 5ασ.).

Al Horford cans a game-winning, fadeaway jumper to give the Celtics the 97-96 win over the Trail Blazers at the buzzer! pic.twitter.com/i4HboT3G8U

— Marc D'Amico (@Marc_DAmico) 4 Φεβρουαρίου 2018