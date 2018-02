Στους Σέλτικς ο Μονρό! (pic)

Στους Σέλτικς θα σνεχίσει την καριέρα του ο Γκρεγκ Μονρό.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι ο πρώην ψηλός των Σανς και των Μπακς θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο στους Σέλτικς ύψους 5.000.000 δολαρίων.

Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την frontline της Βοστώνης και θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να φτάσουν στον τελικό και να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ.

Μέσα σε λίγο καιρό ο Μονρό αλλάζει 3 ομάδες, αφού ήταν ο άνθρωπος που πήγε στο Φοίνιξ για να μετακομίσει στο Μιλγουόκι ο Μπλέντσο.

Η ρακέτα των Κελτών δυναμώνει, αφού εκεί υπάρχουν ήδη οι Χόρφορντ, Μπέινς Μόρις και Τάις.

Greg Monroe will sign with the Boston Celtics, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Φεβρουαρίου 2018