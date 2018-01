Δεν είναι εύκολο να περιορίσεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που... ένιωσαν στο πετσί τους και οι Σίξερς.

Ο εκπληκτικός Greek Freak έκανε ξανά εμφάνιση... All Star, αφού μέτρησε 31 πόντους (10/22 εντός πεδιάς, 10/10 βολές), 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 107-95. Στο 27-22 το ρεκόρ της ομάδας του Πράντι που δείχνει να έχει... ξυπνήσει μετά την απομάκρυνση του Κιντ.

Oι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο, με το σκορ να βρίσκεται στο 55-53 υπέρ του Μιλγουόκι, ενώ ο Γιάνναρος σκόραρε με... αεροπλανικά, κινήσεις στο post και φοβερές προσποιήσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπακς ήταν πολύ ανώτεροι από τους αντιπάλους και δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν, εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους.

Για τους νικητές εκτός του Γιάννη, ο Μίντλετον είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίσ, ενώ για τους Σίξερς ο Σάριτς είχε 19 πόντους με 9 ριμπάουντ, αλλά ήταν άστοχος (0/8 τρίποντα). Δεν έπαιξε ο Εμπίντ και η Φιλαδέλφεια πλέον βρίσκεται 24-23.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-30, 55-53, 83-75, 107-95

The Greek Freak in the paint!! #FearTheDeer pic.twitter.com/kcsF5vXhv8 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Ιανουαρίου 2018

The Jet gets it to go!!#FearTheDeer pic.twitter.com/cUZHIQediS — Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Ιανουαρίου 2018

Giannis gets Saric off of his feet & scores!! #FearTheDeer pic.twitter.com/u3ClzSO170 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Ιανουαρίου 2018