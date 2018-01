«Ντύθηκε» Ρόμπερτσον η....μηχανή triple double Ουέστμπρουκ! (vid)

Δεν σταματά να γράφει triple double o Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο ηγέτης των Θάντερ έκανε το 15ο του φετινό κόντρα στους Πίστονς και φιγουράρει σε μια λίστα μαζί με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Ο Ράσελ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA με 15+ triple double σε τρεις σερί σεζόν, μετά τον Big 0 φυσικά που το είχε κάνει από τη σεζόν 1960-61 έως το 1964-65!

Russell Westbrook recorded his 15th triple-double of the season Saturday.

Research from @EliasSports indicates that only Oscar Robertson has a longer streak in NBA history (5 straight seasons from 1960-61 to 1964-65). pic.twitter.com/lAAEBnNVEx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Ιανουαρίου 2018