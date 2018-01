Πλησίασε Μπερντ και Χάβλιτσεκ ο Ίρβινγκ! (pic)

Κέφια είχε ο Κάιρι Ίρβινγκ κόντρα στους Ουόριορς, αφού σταμάτησε στους 37 πόντους.Αυτή η επίδοση του ήταν ικανή για να του δώσει την 4η θέση της λίστας με τους παίκτες των Κελτών που έχουν σκοράρει τους περισσότερους πόντους σε ματς απέναντι στους... πολεμιστές από το 1962 και μετά.

Μάλιστα ο «Uncle Drew» παραλίγο να πιάσει τους Λάρι Μπερντ και Τζον Χάβλιτσεκ στην πρώτη θέση (έχουν σημειώσει 41).

Kyrie Irving scored 37 points in the Celtics' loss to the Warriors.

Larry Bird and John Havlicek are the only Celtics to score more points in a game against the Warriors since they moved to the West Coast in 1962. pic.twitter.com/9pZnHAbRC4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Ιανουαρίου 2018