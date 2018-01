Χτύπησε κάδρο και τραυματίστηκε ο τρελός Σμαρτ! (pic)

Οι Σέλτικς δεν είχαν στο ματς με τους Κλίπερς τον Σμαρτ, αφού ο δαιμόνιος γκαρντ έκανε ράμματα στο χέρι του.

Ο ίδιος με ανάρτηση του αποκάλυψε πως η ζημιά προκλήθηκε από ένα κάδρο.

Ο Σμαρτ επέλεξε να το χτυπήσει και τα γυαλιά έσκισαν το χέρι του. Πάντως ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αυτή, η οποία ανάγκασε την ομάδα του να στερηθεί ένα βασικό «γρανάζι» της.

I want to take this time to express my sincerest apologies to my teammates, coaches, and most of all the amazing Boston Celtics fans. I'm embarrassed and disappointed in my actions. I swiped at and hit a picture frame on the wall. I feel like I let all y'all down

