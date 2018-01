Γιάννης: «Έβγαλα τον πραγματικό μου εαυτό» (vid)

Στους 41 πόντους σταμάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νετς, ένα ματς που απόλαυσε σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, ενώ οι Έλληνες φίλαθλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο μαζί του.

Για το ματς: «Αυτές οι οκτώ μέρες με βοήθησαν. Γέμισα τις μπαταρίες μου, ανέκτησα την αυτοπεποίθησή μου και ένιωσα πιο δυνατός. Ήμουν σαν χαμένος όσο καιρό απουσίαζα, γιατί θέλω να αγωνίζομαι συνέχεια. Αυτό αγαπώ να κάνω. Ένιωσα πολύ καλά σήμερα, ο πραγματικός εαυτός μου»

Για τα τρίποντα: «Ένας από τους στόχους μου είναι να μη διστάζω να σουτάρω από μακριά. Έχω δουλέψει πολύ στο μακρινό σουτ, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αν είμαι ελεύθερος, θα πάρω το σουτ. Δεν πρόκειται να εκβιάσω προσπάθειες».

"Those eight days, they helped me a lot. I was able to reenergize, get my confidence up, and feel stronger. Playing games is what I love to do." pic.twitter.com/lfLIZwOq1j

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Ιανουαρίου 2018