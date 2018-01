Ο ΛεΜπρόν έχει ομάδα καρφωμάτων και ο Κάρι ομάδα τριπόντων! (pic)

Αν βάλουμε κάτω τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στο All Star Game θα παρατηρήσουμε το εξής:

Η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετράει μέχρι στιγμής 481 καρφώματα έναντι 320 της ομάδας του Κάρι.

Αντίστοιχα η ομάδα του Κάρι έχει 1.052 τρίποντα έναντι 964 του ΛεΜπρόν.

Ποιος έχει το προβάδισμα;

Team LeBron will have the dunks, Team Stephen will have the range:

Curry's team has hit 1,052 3-pt FG this season, to LeBron's team's 964.

LeBron's team has 481 dunks this season, to Curry's team's 320. https://t.co/e3RbOq8Udp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Ιανουαρίου 2018