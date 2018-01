ΛεΜπρόν σε Κάρι: «Είχε πλάκα, θα έπρεπε να το δείξει η τηλεόραση»! (pic)

Η δημιουργία των ομάδων του All-Star Game ολοκληρώθηκε και πλέον μένουν λίγες ώρες, μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα τα ρόστερ.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι επέλεξαν τους συμπαίκτες που θα έχουν, όπως φάνηκε από σχετική ανάρτηση του πρώτου στο twitter.

«Στεφ, είχε πλάκα! Θα έπρεπε να το δείξει η τηλεόραση», σχολίασε ο «Βασιλιάς», αν και δημοσιεύματα των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ δεν ήθελε να προβληθεί τηλεοπτικά η διαδικασία.

Yo @StephenCurry30 that was fun!! Definitely should’ve been televised. #AllStarDraft

— LeBron James (@KingJames) 25 Ιανουαρίου 2018