Οι ΝΒΑers δεν ήθελαν τηλεοπτική κάλυψη του All-Star draft (pic)

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/01) θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα βρεθούν στο All-Star Game του Λος Άντζελες (18/02).

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι είναι οι αρχηγοί των ομάδων και θα επιλέξουν τους συμπαίκτες τους. Τα ρόστερ θα ανακοινωθούν κατευθείαν στην εκπομπή του ΤΝΤ, χωρίς να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της επιλογής των παικτών από τους δύο ΝΒΑers.

Αυτό άρχισε να προκαλεί αντιδράσεις στο «μαγικό κόσμο», καθώς η αρχική σκέψη της κορυφαίας λίγκας ήταν να βγουν live οι ΛεΜπρόν και Κάρι και να κάνουν τις επιλογές τους. Αυτό, όμως, βρήκε αντίθετη την ένωση των παικτών, κι έτσι η διαδικασία θα γίνει στα «κρυφά», μπροστά σε μέλη του ΝΒΑ, οι οποίοι έχουν δώσει όρκο... σιωπής, λίγη ώρα πριν ανακοινωθούν επίσημα τα ρόστερ.

Πολλά δημοσιεύματα των ΗΠΑ κάνουν λόγο για ακόμα μια... απογοήτευση στη φετινή διεξαγωγή της λαμπερής διοργάνωσης, καθώς θα υπήρχε περισσότερη ένταση και... δράμα, αν η όλη διαδικασία γινόταν ζωντανά, με τους δύο αρχηγούς να δίνουν την «μονομαχία» τους.

My understanding is that the new captains-pick-their-teams format was indeed hatched with the full intention to televise the draft. But union pushback -- NOT unanimous pushback, but enough -- scuttled the plans to put it on TV

— Marc Stein (@TheSteinLine) 25 Ιανουαρίου 2018