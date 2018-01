Παραμάζωμα πήρε τους αντιπάλους του ο Ντάβις Μπέρτανς. Ο Λετονός φόργουορντ των Σπερς έκανε μπάσιμο από τα πλάγια και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Καβαλίερς βάζοντας υποψηφιότητα για το σημερινό top-5.

Tell us how you really feel, @DBertans_42! pic.twitter.com/Vu4VL2zrIo

— NBA TV (@NBATV) January 24, 2018